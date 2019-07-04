AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Günay’dan Avrupa Konseyi’nin Rusya kararına ilişkin açıklamalar

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi olan Prof. Dr. Emine Nur Günay, Kırım’ın ilhakının artık Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından da kınandığını ve bundan sonra uluslararası platformlarda referans verilecek bir belge haline geldiğini belirtti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda Rusya ile ilgili yapılan oylamalar ve alınan kararlar gündemi son günlerde işgal etmeye devam ediyor. AK Parti Eskişehir Milletvekili ve 2015’ten beri AKPM Üyesi olan Prof. Dr. Emine Nur Günay, AKPM’deki Rusya kararına ilişkin bazı noktaların altını çizdi. AKPM’de Rusya’nın Kırım’daki varlığının kati şekilde kınandığına dikkat çeken Prof. Dr. Günay, “Öncelikle çok açık ve net şunu ifade etmek istiyorum. AKPM’de Türkiye’nin destek verdiği söylemlerle Kırım’ın ilhakı artık Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından da kınanmış ve bundan sonra uluslararası platformlarda referans verilecek bir belge haline gelmiştir. Türk Delegasyonu olarak AKPM’de zaten yıllardır büyük bir mücadele veriliyor. Avrupa’nın çoğu konuda adaletsiz yaklaşımlarına karşı burada birçok çalışma gerçekleştiriyoruz, yoğun bir diplomasi trafiğinde bulunuyoruz. Türk Delegasyonu Başkanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç olmak üzere tüm vekillerimiz tüm enerjisi ile bu konularda ülkemizin ve bölgemizin çıkarına çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak Türkiye’nin özellikle yurtdışında sağladığı kazanımlar, diplomatik açıdan elde ettiği başarılar son zamanlarda ciddi derecede bir bilgi kirliliğine maruz bırakılıyor ve manipüle ediliyor. Bu asla kabul edilemez’’ şeklinde konuştu.

"Dışişleri ince konu, konuşmadan okumak düşünmek lazım"

Prof. Dr. Emine Nur Günay, yaptığı açıklamada, uluslararası diplomasinin çok hassas bir konu olduğuna dikkat çekerken ‘‘Dış siyaset ince konudur. Uluslararası diplomasi hassastır. Önce okumak, anlamak, değerlendirmek gerekir. AKPM’de Rusya ile ilgili rapora bir bakalım; raporun ikinci paragrafı aynen şöyle diyor; 25 Haziran 2019 tarihinde Rusya’nın Kırım’ın doğusundaki askeri saldırıları ile birlikte Kırım’ın hukuka aykırı ilhakının Avrupa Konseyi Statüsüne ve ilgili ülkenin yükümlülüklerine ve taahhütlerine aykırı olduğu savına dayanılarak Rusya Delegasyonunun henüz onaylanmamış yetki belgelerine AKPM’nin İç Tüzüğünün 8.1 ve 8.2 maddelerine dayanarak itiraz edilmiştir.’’ Şimdi burada Rusya’nın Kırım’ı işgali AKPM nezdinde hukuksuzluk olarak ele alınarak Rusya’nın yetki belgelerine itiraz ediliyor. AKPM İçtüzüğünün 8.1 ve 8.2 maddelerindeki konseyin temel ilkelerinin ciddi ihlali şeklinde değerlendiriliyor” diye belirtti.

"Bu ifadeler Kırım için önemlidir"

AKPM’nin raporunda yer alan ifadelerin Kırım’ın geleceği için çok değerli olacağını, burada yer alan ifadeler ile Rusya’nın Kırım’daki varlığının en güçlü şekilde kınandığına dikkat çeken Prof. Dr. Günay, “Daha da ötesinde raporun 3. Paragrafına bir bakalım. Orada da aynen şu yazıyor; AKPM 1990 (2014) sayılı Rusya Federasyonun delegasyonunun daha önceden onaylanmış yetki belgelerinin esasen yeniden değerlendirilmesi talebine dair, 2034 (2015) sayılı Rusya Federasyonun delegasyonunun henüz onaylanmamış yetki belgelerine esasen yapılan itiraza dair ve 2063 (2015) sayılıRusya Federasyonun delegasyonunun daha önceden onaylanmış yetki belgelerinin feshinin gözden geçirilmesine dair kararları da hatırlatarak Rusya Federasyonu’nun doğu Ukrayna’daki çatışmalar ve Kırım’ın yasadışı ilhakı dolayısıyla gerçekleştirmiş olduğu uluslararası hukukun ağır ihlallerini kesin olarak kınamıştır. Şimdi bu kadar açık şekilde Kırım için atılmış bir adım varken, uluslararası platformda Kırım’ın ilhakının en yüksek seviyede kınandığı bir belge niteliği taşıyan bu raporu ve alınan kararları farklı noktalara çekmek en iyi ihtimalle amatörlük sayılabilir’’ ifadelerini kullandı.

"Konuşmak kolay, mücadele zor"

Rusya ile Kırım konusunda, uluslararası zeminde ve hukuk çerçevesinde mücadele etmenin gerekliliğine dikkat çeken Prof. Dr. Günay, “Birilerini kınamak, bir ülke hakkında ahkam kesmek kolay olabilir. Çıkarsınız ve kameralar karşısında Rusya böyle işgalci, Kırım’ın yanındayız diyebilirsiniz. Onları en şiddetli şekilde medya önünde kınarsınız. Ancak gerçekten kazanç elde etmek, Kırım’ın geleceği için gerekli adımları atmak, Rusya’yı Kırım konusunda uluslarası kabul görmüş bir platforma çekmek ve burada uluslararası diplomasi kurallarıyla onlarla mücadele etmek, akıl, strateji, inanç ve en önemlisi fedakârlık gerektirir. AKPM’ de alınan karar bu çalışmaların sonucudur. Konuları farklı noktaya çekmeden daha fazla okumak, bilgilenmek ve uluslararası gelişmeleri takip etmek gerekir’’ diye konuştu.

"Telefonum çalmadı, kapımız çalınmadı"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, sözlerinin devamında, "AKPM’de birçok alanda çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Ülkemizin uluslararası arenadaki varlığı, başarısı bizler için milli bir mesele. Ülkemizi Türk Delegasyonu olarak tüm siyasi partilerin üyeleri ile en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmaları gerek yerel basınla gerekse de ulusal ajanslar ile paylaşıyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızda, internet sitelerimizde bu çalışmalara yer veriyor, halkımızın bilgilenmesi için çaba harcıyoruz. Ben AKPM’deki görevim sırasında sürekli olarak basın bültenleriyle basınımızı bilgilendiriyorum. Kadınlar, çocuklar, gençler ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Geçmiş dönemde Avrupa’da Nükleer Güvenlik ve Emniyet konusunda çalışmalar yaptım. Bu konularda da her platformda bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ancak son günlerde bilgi kirliliğini, manipülasyonu endişe ile izledim. Ve bu noktada en önemlisi hiç bir yetkili, bırakın bir vatandaş bana ulaşarak bilgi talep etmedi. Maillerimiz açık. İnternet sitelerimizde ofis telefonlarımız yazıyor. Bu konularda bilgi isteyen, bir sıkıntısı olan en önemlisi önerisi olan, bizlere bu mücadele sırasında destek verebilecek herkese kapımız açık. Ama o kapı çalınmadığı gibi, farklı platformda farklı tepkiler görüyoruz. Ben kendi üstüme alınmasam da AKPM’de benimle birlikte mücadele veren milletvekili arkadaşlarım için bunu çok net ifade etmek istiyorum. Bizler ülkemizi, ülkemizin çıkarlarını, insanlarımızın mutluluğunu, halkımızın taleplerini her şeyin üstünde tutuyor bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kırım’da bu konulardan bir tanesidir ve bu konuda da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.