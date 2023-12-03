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Siyaset AK Parti eskileriyle seçim kazanacak(!) Ali Babacan hala kendini Kafdağı'nda görüyor
Siyaset

AK Parti eskileriyle seçim kazanacak(!) Ali Babacan hala kendini Kafdağı'nda görüyor

Yeniakit Publisher
2023-12-03 19:31:00 -
AK Parti eskileriyle seçim kazanacak(!) Ali Babacan hala kendini Kafdağı'nda görüyor

AK Parti'nin eskilerini toplayıp belediye başkan adayı gösteren Ali Babacan, yaptığı konuşmayla kendisini Kafdağı’nda gördüğünü ortaya koydu.

DEVA Partisi Ankara’da Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenledi.

Seçimde CHP’nin kuyruğuna takılan ama Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçtiremeyen Ali Babacan, yine siyasi konumunu aşan ifadeler kullandı. 

Seçime CHP listesinden girip olmayan oylarıyla 15 milletvekili kazanan, AK Parti eskileriyle de belediye kazanacağını uman Babacan, topyekün muhalefeti son seçimde de ezip geçen Erdoğan'ı, "Kimsenin iktidara güveni yok." diye hedef aldı.

6'lı masanın hezimetten sonra birbirlerine düşman oluşuna değinemeyen Babacan, "İşin ilginç yanı, şöyle bir iktidardakilere baktığımızda, bunların birbirlerine güveni bile yok." hezeyanını aktardı.

Yaşadığı siyasi başarısızlıklara karşın kendisini Kafdağı'nda gören Babacan, aday tanıtım toplantısında şu ifadeleri kullandı:
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İstediğiniz kadar Ali Babacan'ın eski arkadaşlarını iş başına getirin, yapamazsınız. Ülkeyi, tek imzayla yönetme yetkisine şu anda sahip olan, kendini anayasayla, kanunlarla bağlı hissetmiyor. Hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bir ülkede ekonomi düzelmez. Hukuk, bu ülkede ekmek kadar, su kadar ihtiyaçtır. Olmadan olmaz. Onun için olmayacak diyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, içim kan ağlayarak bunu söylüyorum. Bir yandan ülkemiz daha iyiye doğru gitsin diye dua ediyorum. Ama bir yandan da biliyorum ki maalesef olmayacak.

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