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Aktüel AK Parti eski İlçe Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

AK Parti eski İlçe Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 17:02:00 -
AK Parti eski İlçe Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Altınordu eski İlçe Başkanı Cihan Erken, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Erken’in cenazesi yakınları tarafından alınarak, Ordu’ya getirildi. Erken için Altınordu ilçesindeki Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Erken’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çavuşlar Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik, ilçe belediye başkanları, Erken’in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

 

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