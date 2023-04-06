AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Sırrı Sakık, sırrı aşikar etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın son Genel Kurul Toplantısı olacağını belirterek, en uzun süreli yasama dönemi olduğunu, bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine borçlu olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek." açıklamasına değinen Aydemir, "Bu ne demek biliyor musunuz? Hakikaten içinde bulunduğumuz halden bihaber insanların bize baş olmak gibi bir girişimde olduklarını gösteriyor. Üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Aydemir, eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'in bir televizyon programında ABD'nin muhalefetten seçim sonrası MİT'in yurt dışında operasyon yaparak Türkiye'ye getirdiği FETÖ ve PKK terör örgütü üyelerini serbest bırakmasını talep ettiğine yönelik açıklamalarını anlattı.

Aydemir, "Bu ne anlama geliyor? Ülkeyi ABD yönetecek. 'ABD Büyükelçisi bunlara rota çiziyor' derken ezbere söylemiyoruz. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. " diye konuştu.

Eski HDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın "Genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük" sözlerine işaret eden Aydemir, "Sırrı Sakık, sırrı aşikar etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Aydemir, Sakık'ın "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir." sözlerine de dikkati çekti.

Aydemir, "Bu ülkeyi bir ve bütün olarak teslim etmiş Atatürk, şimdi böleceklerini söyleyenlerin önünü açmaya çalışan bir CHP var. Öyleyse CHP'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek demek, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak demektir." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisinin seçime CHP listesinden gireceğini söyleyen Aydemir, "Çok iddialı laflar ediyorlardı, şimdi görüyoruz ki yamanmışlar CHP'ye, CHP'nin listelerinden aday olacaklar. Hani iddianız vardı? Hani yüzde 49 oy almıştınız? Hani çok büyük ekonomisttiniz, Türkiye'yi alıp götürmüştünüz? Neredesiniz, çıkın milletin karşısına boyunuzun ölçüsünü alın." diye konuştu.

Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Aydemir, "Anadolu Ajansı ülkemizin eşi emsali az bulunur milli kurumlarından birisidir. Basın sektörüne nefes aldırmış, mesafe kazandırmış, çalıştırdıklarıyla da bir kutup oluşturmuş, yıldız gibi parlayan bir kurumdur." değerlendirmesini yaptı.