AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Kılıçdaroğlu'nun 'kürt sorunu' dediği gibi bir sorun Türkiye'de yok

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Mehmet Özmen: Hoşgeldiniz sayın vekilim.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: AK Parti iktidar olduğundan beri Kürtlerin çoğunlukta olduğu kesimlerdeki hizmet noktasında ne gerekiyorsa yaptık. HDP ve zihniyeti Kürt orijinli insanlar değil, bize her türlü problem anlatılıyor. İnsanlarımız bize her şeyi anlatıyor. Problem olan birçok şey çözüme ulaştı. Sorun diye Kürtleri gösteren CHP sorunun bizzat kendisidir. Kılıçdaroğlu'nun 'kürt sorunu' dediği gibi bir sorun Türkiye'de yok.

Mehmet Özmen:İbrahim Güçlü isimli Kürt siyasetçi fedaratif bir yapı isteniyor diyor. Buna ne diyorsunuz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bunu diyen Sayın Güçlü'ye şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir Kürt sorunu diye bir şey yok. Üniter yapı olan bir ülkede eğitim sistemi Kürtçe yapılamaz. CHP'nin bugüngü yönetim anlayışı yazık ki İbrahim Güçlü'nün tarif ettiği anlayışa sahip. Siz oradaki insanları PKK ile aynı zemine mi çekmek istiyorsunuz.

CHP'li Ünal Çeviköz, Libya'Türkiye'nin haddini aştığını ifade etmiştir. CHP delegesi onu silmiş ve seçilememiştir.

Mehmet Özmen: CHP FETÖ'yü hiç eleştirmiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: 15 Temmuz'da yapılanlar daha dün gibi aklımda, çok açık herkes bu ihaneti biliyor. Ancak CHP lideri Kurultay'da bundan bahsetmiyor. Onlarla birlikte olduğunu televizyonlarına çıkıp kanıtlamıştır. Şimdi onların yanında yer alıyor. Türkiye'nin mücadele ettiği envayi çeşit terör örgütü var. Bunları dillendirmediler. Bu anlaşışa CHP tabanı da tepki gösteriyor.

Asıl çarpıcı olan şu bir aday adayları vardı. Aday olamadı ama tüzükten dolayı, öyle bir taciz uygulamışlarki, İlhan Cihaner çıktı ne söyledi. Yüz isim benim büroma gelecekken tehditle vazgeçirildi dedi. Kılıçdaroğlu aynada kendisini görüyor yansımasını bize söylüyor. Firavun'un ta kendisi. Kimmiş despot diktatör toplum bunları görüyor. Bir adamın karşısına çıkıp aday olmasına tahammül edemiyorlar.

Mehmet Özmen: Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya'daki hutbe nedeniyle Atatürk düşmanlığı yaptığı iddia edildi. Bunun için neler söylersiniz?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bir tarafta Atatürk'ü önüne alıyorsun. Diğer tarafta PKK'nın sözcüsü HDP ile işbirliği yapıyorsun. Bunlar Atatürk'ü istismar ediyor. Ali Erbaş'a yaptıkları Atatürk'ü kullanarak Ayasofya'nın açılmasını hazmedemedikleri için saldırıyorlar.

Mehmet Özmen: Gerçek Hayat Dergisi hilafet için çağrı yaptı. Sayın Dilipak da bunu destekledi. Ne dersiniz hilafet tartışmalarına ilişkin?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Cumhuriyetin değerleriyle aykırıymışız gibi AK Parti'yi öyle göstertermek istiyorlar. Ben burada bunlar bunu söylemişler işin o kısmını bırakıyorum. Biz Cumhuriyet ve milletin değerlerine sonuna kadar sahibiz. Milletin değeri dediğimiz Ayasofya'dır birileri kapatır biz de açarız. Muhafazakar demokrat bir partiyiz biz.

Sosyal medya düzenlemesi hem hukuki anlamda hem de vergi olarak bir düzen getiriyor. Özgürlüklerin önü kısılıyor deniliyor ya hangi özgürlüklerin önü kısılıyor? Sosyal medya açık kalacak. Sen gidip uyduruk bir hesap açıp iftira atıp, yalan söylüyorsun. Bunun önünü kapatacağız biz.