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Gündem AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur
Gündem

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, açıklamasında "Ermeni soykırımı değil, Türk milleti cephedeyken, Ruslarla savaşırken bizi arkadan vuran, binlerce insanımızı katleden Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:22:00 -
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te basın toplantısı düzenlendi. Sözde "Ermeni soykırımı"na ilişkin önemli ifadeler kullanan Aydemir, 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu'na dikkati çekti.

İbrahim Aydemir, "Tehcir kararı 27 Mayıs 1915'te alınıyor. Peki 24 Nisan sözde 'Ermeni soykırımı' diye andıkları günün anlamı nedir? Ermenilerin ne kadar kötü niyetli olduklarını ifade için bu tarihler çok önemlidir. 27 Mayıs'ta tehcir kararı alınıp uygulamaya konuluyor ama onlar 24 Nisan'ı anıyorlar. Sebep şu; 24 Nisan, Hınçak-Taşnak çetelerinin zeminde yer bulmuş örgütlerinin kapatılması tarihidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hınçak-Taşnak çetelerinin binlerce günahsız Müslüman Türk'ü katlettiğini anlatan Aydemir, "Bunlardan birisi de benim ailemden, dedelerimden 6 isim. Dede derken, aklınıza yaşı kemale ermiş 60-70 yaşında insan gelmesin, 10'lu yaşlarda çocuk, bunlar." dedi.

"Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur"

İddia edilenlerin tam tersinin yaşandığının altını çizen AK Parti'li Aydemir, "Ermeni soykırımı değil, Türk milleti cephedeyken, Ruslarla savaşırken, bizi arkadan vuran, binlerce insanımızı katleden Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur. Ben, 24 Nisan'ı Türk milletine uygulanan Hınçak-Taşnak çetelerinin soykırım günü olarak ifade ediyorum. Çünkü Hınçak-Taşnak çetelerinin yapılarını, o gün, yasakladığımız gündür. Onlarda açtığımız yara da bundan dolayı çok derindir. Yoksa tehcir diye bir dertleri yoktur. Çünkü tehcir, onlar da biliyorlar ki, insani bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

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