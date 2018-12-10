AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Erzurum belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Aşkale belediye başkan adayı, AK Parti Aziziye belediye başkan adayı, AK Parti Pasinler belediye başkan adayı, Horasan AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti İspir belediye başkan adayı, AK Parti Tortum belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Erzurum ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Ardahan’dan Yunus Baydar, Artvin’den Mehmet Kocatepe, Bartın’dan Yusuf Ziya Aldatmaz, Batman’dan Murat Güneştekin, Bitlis’den Nesrullah Tanglay, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Erzurum belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Erzurum belediye başkan adayı Mehmet Sekmen oldu. AK Parti'nin Erzurum ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Erzurum belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Mehmet Sekmen % 58

MHP adayı Kamil Aydın % 28

BDP adayı Cüneyt Laloğlu % 6

Aşkale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

Bağımsız % 24

MHP % 20

Aziziye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 66

MHP % 29

SP % 2

Çat belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 32

AK Parti % 28

MHP % 17

BBP % 11

BDP % 4

Horasan belediye seçim sonuçları 2014

SP % 44

AK Parti % 37

MHP % 14

İspir belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

MHP % 44

SP % 1

Oltu belediye seçim sonuçları

AK Parti % 60

MHP % 33

Pasinler belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

MHP % 36

SP % 3

Tortum belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

Bağımsız % 31

MHP % 14

BBP % 8