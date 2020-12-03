  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Şu an sınır kapılarının kapanması söz konusu değil"
Aktüel

AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Şu an sınır kapılarının kapanması söz konusu değil"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:09:26 -
AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Şu an sınır kapılarının kapanması söz konusu değil"

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şu an sınır kapılarının kapanmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Keşan'da çeşitli ziyaretlerde bulunan İba, basın mensuplarının soruları üzerine açıklamada bulundu.

İba, Edirne'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde her şeyin kontrol altında olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"İl Sağlık Müdürümüz ile yaptığımız görüşmede yoğun bakımlarda bir sıkıntımız yok. Hastalarımızın hepsinin tedavisi, durumlarına göre devam ediyor. İl Sağlık Müdürümüz tüm hastalarımıza yetişebildiğimizi, herhangi bir sıkıntı yaşamadığımızı bildirdi. İl olarak herhangi bir sıkıntımız yok ama tabii amacımız sayıları kontrol altında tutabilmek ve yükselmesini engellemektir."

Alınan tedbirlerle vaka sayısının azalacağını dile getiren İba, şunları söyledi:

"Şu an sınır kapılarının kapanması söz konusu değil. Bizim hastalarımızın artma sebebi sadece gelen ziyaretçilere bağlı değil. Sadece Edirne'de artmadı tüm Türkiye genelinde bir artış söz konusu oldu. Bu yüzden bu artışın sebebinin sınır il olmamız olduğunu düşünmüyorum."




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı
Eğitim

MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda baş..
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk salgının sona ereceği tarihi açıkladı
Sağlık

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk salgının sona ereceği tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Koronavirüs salgınının, 2021 yılında biteceğine ilişkin görüşlerin o..
Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'
Dünya

Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini değerlendiren Rus uzmanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek yaşananları..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay