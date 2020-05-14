  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Parti Eczacılar Günü’nü kutladı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Dünya Eczacılık Günü dolaysıyla Eczacılar Odası’nı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:02:32 -
AK Parti Eczacılar Günü’nü kutladı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Dünya Eczacılık Günü dolaysıyla Eczacılar Odası’nı ziyaret etti.


Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ahlatcı, eczacıların gününü kutladı.


Eczacılığın, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olarak varlığını ve işlevselliğini korumuş mesleklerden biri olduğunu hatırlatan Ahlatcı, “Eczacılar, dün olduğu gibi bugün de sağlık sistemimizde ki vazgeçilmezliğini sürdürmektedir. Eczacılık; sağlık hizmeti içerisinde tarihi ve birikimi köklü olan alanlardan biri olup eczacıda temel uzmanlık alanı ilaç olan, bu bağlamda sağlık alanındaki görev ve yetkileri devredilemeyecek önemli bir sağlık elemanıdır. İlaçların hazırlanması, saklanması ve reçete edilmesi hakkında bilgiye sahip olan eczacı, ilaç olarak değerlendirilmesi gereken diğer ürünler hakkında da uzman olan kişidir. İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada yüksek görev bilinci ve hassasiyeti ile mesleklerini yürüten eczacılarımız, herkesin kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanı olarak, hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar”


Ziyarette AK Parti Yönetim kurulu üyeleri Kadriye Taşdemir, Elif Tekeli ve Muhammed Fatih Temur’da hazır bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı