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Gündem

AK Parti düşmanı Mustafa Sandal iyice azıttı! Şimdi de bunu yaptı

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’nin, Ahbap Derneği’ne yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2 bin 50 çadırı afetin ilk günlerinde maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yerde depremzedelerin hizmetine sunması, öküzün altında buzağı aramayı alışkanlık haline getiren şarkıcı Mustafa Sandal’ın tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 19:27:00 -
AK Parti düşmanı Mustafa Sandal iyice azıttı! Şimdi de bunu yaptı

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’nin, Ahbap Derneği’ne yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2 bin 50 çadırı afetin ilk günlerinde maliyetine tedarik ederek AFAD'ın gösterdiği yerde depremzedelerin hizmetine sunması, öküzün altında buzağı aramayı alışkanlık haline getiren şarkıcı Mustafa Sandal’ın tepkisini çekti. 

Tamamen yasal olan uygulamayı, konuyla ilgili eksik bilgisi olmasına rağmen eleştirmekte bir beis görmeye Sandal, "Halk, Kızılay'a bağış yapıyor. Afetlerde halkımıza yardımları ulaştırsın diye. Halk, Ahbap'a bağış yapıyor. Yardımları ulaştırsın diye. Ahbap, Kızılay'a milyonlarca lira verip çadır satın alıyor. Sonra vergiler ve bağışlar nerede diye soranlar linç ediliyor. İnanılır gibi değil!" diyerek, aklınca muhaliflik tasladı. 

Bilindiği gibi, konuyla ilgili açıklama yapan Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent “Yaptığımız her işlem kanuni ve doğrudur” demişti.

 
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