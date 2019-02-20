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AK Parti DSP ile görüşecek

Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra DSP ile görüşeceğini iddia etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:51
AK Parti DSP ile görüşecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, DSP ile AK Parti'nin seçimden sonra görüşeceklerini aktardı.

Abdulkadir Selvi, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a kulislerde dolanan söylentilerle ilgili sorularını yöneltti.

Selvi'nin Aksakal'la görüşmesini aktardığı yazısının o bölümü şöyle:

"Seçimden sonra görüşecekler"

DSP Genel Başkanı seçildikten sonra 2 kez yazılı, 2 defa da sözlü olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep ettiğini, DSP Genel Başkanlığı’na seçildiği iki kongreden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrik telgrafı gönderdiğini anlattı. “10 gün önce Cumhurbaşkanlığı’ndan randevu verdiler. Özel kalemi arayıp ‘Görüşme seçim sürecinde yanlış anlaşılır. Seçimden sonra hayhay’ dedim” diye anlattı. Randevu seçim sonrasına ertelenmiş.

İktidarın CHP’yi bölmesi için DSP’ye destek verdiği iddiasını sordum. Sert bir şekilde tepki gösterdi. “Zinhar yok” dedi. “Zaten öyle bir şey olamaz” diye üsteledi.

DSP bu seçimlerin sürpriz partisi oldu. CHP, hesap etmediği köşeden gol yedi. CHP’de aday gösterilmeyen isimlerin ikinci adresi DSP oldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:51
  1. akp parti
  2. DSP

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