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AK Parti Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayları son dakika açıklandı. AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Diyarbakır belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Diyarbakır Bağlar belediye başkan adayı, AK Parti Diyarbakır Sur belediye başkan adayı, AK Parti Diyarbakır Lice belediye başkan adayı, Diyarbakır Dicle AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019...

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:53
AK Parti Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Diyarbakır belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Diyarbakır Bağlar belediye başkan adayı, AK Parti Diyarbakır Sur belediye başkan adayı, AK Parti Diyarbakır Lice belediye başkan adayı, Diyarbakır Dicle AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019...

AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayları 2019. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Bilecik'te Nihat Can, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay ve Muş'ta ise Feyat Asya yeniden aday gösterildi.

AK Parti Ağrı belediye başkan adayı kim oldu?

Açıklanan belediye başkan adayları arasında Diyarbakır da yer aldı. AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Cumali Atilla oldu. AK Parti'nin Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Diyabakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışacak % 55

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 34

Hüda Par adayı % 4

Bağlar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 58

AK Parti % 32

Hüda Par % 4

Bismil 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 68

AK Parti % 25

Hüda Par % 3

Çermik 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

BDP % 41

Hüda Par % 8

Çınar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 46

AK Parti % 37

Hüda Par % 13

Dicle 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 44

Hüda Par % 2

Hani 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 45

AK Parti % 36

SP % 9

Hüda Par % 6

Hazro 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 23

Hüda par % 4

Lice 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 89

AK Parti % 7

Silvan 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 69

AK Parti % 22

Hüda Par % 4

Sur 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 54

AK Parti % 36

Hüda Par % 6

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:53
  1. Kırıkkale
  2. Tokat
  3. Muş
  4. Konya
  5. Kırşehir
  6. Kastamonu
  7. Gümüşhane
  8. Gaziantep
  9. Erzurum
  10. Erzincan
  11. Denizli
  12. Çankırı
  13. Bursa
  14. Bilecik
  15. Artvin
  16. Antalya
  17. Amasya
  18. Ağrı
  19. AK Parti Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019
  20. AK Parti Diyarbakır Bağlar belediye başkan adayı
  21. AK Parti Diyarbakır Sur belediye başkan adayı
  22. AK Parti Diyarbakır Lice belediye başkan adayı
  23. Diyarbakır Dicle AK Parti belediye başkan adayı

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