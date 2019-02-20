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Ak Parti Develi’de Meclis Üyelerini Tanıttı

Ak Parti Develi İlçe Başkanlığı İlçe Başkanı Osman Turan Başkanlığında Haftalık İstişare Toplantısını yaptı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:56
Ak Parti Develi’de Meclis Üyelerini Tanıttı

Ak Parti Develi İlçe Başkanlığı İlçe Başkanı Osman Turan Başkanlığında Haftalık İstişare Toplantısını yaptı.


Toplantıya Develi İlçe Başkanı Osman Turan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe koordinatörleri Şaban Elbiz, Ramazan Bedir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyesi adayları katıldı. Toplantı Kur’an tilavetiyle başladı. Meclis üyelerinin tanıtılmasının arsından Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Seçimine doğru gidiyoruz şuanda yaklaşık 40 gün süremiz kaldı. Gün itibari ile biliyorsunuz Belediye Meclis üyeliklerimiz açıklandı ve artık bundan sonra biraz daha hızlı biraz daha seri bir şekilde çalışmalarımızı yapacağımız zamana geldik" dedi.


Başkan Cabbar, "Bizim bu Belediye Meclis üyeliklerimize müracaat eden arkadaşlarımızın hepsi başımızın tacı hepside gerçekten birbirinden değerli ve bu göreve nail kardeşlerimiz arkadaşlar. Onun yanı sıra benim 18 tane Belediye Meclis üyem vardı. Bunlardan 5 tanesi ile yola devam ediyoruz ve 13 tane kardeşimizde şuanda bayrak değişimi yaşandı. Onlara da ben huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum, onlarda bizim kardeşlerimiz bu davaya emek vermiş ama bir teşkilatta yetişen kardeşimiz olarak bunun en güzel örneğini işte kurucu İlçe Başkanımız burada ve şimdiki ilçe Başkanımız burada bu hizmet yarışı yarın bizlerin yerine yine bu teşkilatta yetişmiş kardeşlerimiz olacak. Yanımız da oturan koordinatörlerimizin yerine başka koordinatör kardeşlerimiz gelecek bu döngü bu hizmet anlayışı bayrak devri hep bu şekilde devam edecek. O yüzden bu noktada tekrar ediyorum Meclis üyesi olmak için dilekçe vermiş tüm kardeşlerimiz başımızın tacı onlar sanmasınlar ki işte bir dilekçe verdik listeye giremedik hayır onlar bizim gönlümüzdeki listede" ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:56
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