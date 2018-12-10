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AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Denizli belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Acıpayam belediye başkan adayı, AK Parti Babadağı belediye başkan adayı, AK Parti Bozkurt belediye başkan adayı, Pamukkale AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Sarayköy belediye başkan adayı, AK Parti Serinhisar belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Denizli ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:21
AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Denizli belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Acıpayam belediye başkan adayı, AK Parti Babadağı belediye başkan adayı, AK Parti Bozkurt belediye başkan adayı, Pamukkale AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Sarayköy belediye başkan adayı, AK Parti Serinhisar belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Denizli ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Denizli belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Antalya belediye başkan adayı Osman Zolan olarak açıklandı. AK Parti'nin Denizli ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Denizli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Osman Zolan % 45.3

CHPadayı Kazım Aslan % 38.7

MHP adayı Ali İpek% 11.9

Acıpayam belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

CHP % 32

MHP % 8

Babadağı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

MHP % 36

CHP % 8

Bozkurt belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 36

MHP % 31

AK Parti % 30

Pamukkale belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

MHP % 31

CHP % 26

Sarayköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 38

MHP % 17

Serinhisar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 41

CHP % 30

MHP % 26

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:21
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Sivas
  5. Siirt
  6. Kars
  7. İzmir
  8. Bilecik
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Ağrı
  12. AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları 2019
  13. AK Parti Acıpayam belediye başkan adayı
  14. AK Parti Babadağı belediye başkan adayı
  15. AK Parti Bozkurt belediye başkan adayı
  16. Pamukkale AK Parti belediye başkan adayı
  17. AK Parti Sarayköy belediye başkan adayı
  18. AK Parti Serinhisar belediye başkan adayı

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