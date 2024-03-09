AK Parti Çankırı Adayı Filiz: Yeni bir Anadolu inşa edeceğiz

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin yerel yönetimlerini idare edecek adaylar projelerini tek tek açıklıyor. Kurulduğu günden bu yana millete en iyi belediyecilik hizmeti sunan AK Parti belediye başkan adayları da 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için canhıraş çalışmaya başladı. Seçime sayılı günler kala AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, memleketini Anadolu’nun gözde şehri konumuna yükseltecek projeleri tanıttı.

Dünyanın önemli kentlerini inceledi

24, 25 ve 26. dönem milletvekilliği yapan işadamı Hüseyin Filiz Çankırı’yı şaha kaldıracak projelerini anlatırken, dünyanın önemli ticaret şehirlerini incelediğini ve ekibinin bir kısmını rol model alması için bu kentlere gönderdiğini ifade etti. Anadolu şehirleri arasında garip kaldığını belirten Filiz, “Yeni bir Anadolu inşa etmeye çalışıyoruz. Raylı sistemler, elektrikli ulaşım araçları, akıllı trafik uygulamaları ve yapay zeka destekli projelerle şehrin refah seviyesini artırmayı planlıyoruz. Ramazan ayı içerisinde Türkiye’nin önemli işadamlarını misafir edeceğini belirten Hüseyin Filiz; “Daha önce Çankırı’ya organize sanayi ve lastik fabrikasını nasıl getirdiysek , memleketimin kaderini değiştirecek yeni yatırımlarımızın tüm hazırlıkları tamamlandık. Projelerimiz 3 fazda ilerleyecek ve temel anlamda güvenlik- enerji ve ulaşım üçgeninde çözümler üreteceğiz” dedi.

Kentsel dönüşümle Çankırı'nın yüzü değişecek

1 Nisan sabahı hiç beklemeden çalışmalara başlayacağını belirten ve tüm Türkiye’nin olduğu gibi Çankırı’nın da kentsel dönüşüme gireceğini söyleyen Filiz, “100 çarpıcı projemizde ana akslar kentsel dönüşüm üzerine kurulu ve bunu görev süremiz içinde tamamlayacağız. Yerinde dönüşüm alanlarımız ile elimizdeki arsaları değerlendirerek üreteceğimiz konutlarımızda halkımız huzur içinde yaşayacak.

Şehir merkezi kentsel dönüşüm projesi, Kırkevler sosyal konutlar kentsel dönüşüm projesi - Yeniköy kentsel dönüşüm projesi - Büyük cami üzeri toki 3. ve 4. etaplar kentsel dönüşüm projesi ile her bütçeye uygun depreme dayanıklı konutlar inşa edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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Gelecek nesiller için çalışacağız

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz’in şehri modern şehirler arasına sokacak ve Çankırı’yı gelecek nesillere hazır bir hale getirecek bazı projeleri şöyle: Spor vadisi ve sporcu fabrikası, Her mahalleye spor okulu ve semt sahası, Sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi, Belediye sebze meyve ve balık hali, Çankırı›yı turizmde öne çıkan şehirler arasına sokacağız, Çankırı’nın kadın genç girişimcilerine destek, Çankırı›nın her mahallesine kreş, Trafik problemine kesin çözüm, Ulu Çınarlar - Aile Yaşam Merkezi, Çankırı›ya Yakışır Kent Meydanı Projesi, Şehir Stadı projesi, Amatör sporlar altyapı tesisleri, Otomobil ve traktör galericiler sitesi, Kültürpark ve Kültür Merkezi Projesi, Çankırılı gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz, Tarım ve hayvancılığa tam destek, Sanayide üretimin önünü açacağız, Mobil İtfaiye Projesi, Taziye Hizmeti Projesi, Yeni Yerleşim Alanı Ucuz Arsa Üretimi Projesi, Hıdırlık Seyir ve Radyo TV Verici Kulesi Projesi, Esentepe Mahallesi Okul Projesi, Kent Kimliği Projesi, Bilim Merkezi Projesi.