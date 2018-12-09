AK Parti Çankaya'da o ismi düşünüyor

AK Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde Aşık Veysel'in torunu, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Meral Akşener'in eski danışmanı Çiğdem Özer’i, Çankaya'dan belediye başkan adayı göstereceği iddia edildi. Özer, konuyla ilgili açıklama yaptı

AK Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde Aşık Veysel'in torunu olan, İYİ Parti Kurucular Kurulu eski üyesi Çiğdem Özer’i, Çankaya Belediyesi'nden aday göstereceği iddia edildi. İstifa etmeden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını yapan Çiğdem Özer, iddialar üzerine, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiğdem Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel seçimlerle ilgili olarak; tarafıma tebliğ edilen ya da benim kabul ettiğim bir adaylığım mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" diye yazdı.

Milletvekili seçilemedi istifa etti

Akbank'ta Suzan Sabancı'nın sekreterliğini yapan Çiğdem Özer, 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Ardından Sabancı Holding'deki işinden ayrılan Özer, Meral Akşener'e danışmanlık yapmaya başladı. 24 Haziran seçimlerinde İzmir’den milletvekili adayı olan Çiğdem Özer, seçilemeyince İYİ Parti'den istifa etti.