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AK Parti Çankaya'da o ismi düşünüyor

AK Parti'nin yerel seçimlerde Çankaya için İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Meral Akşener'in eski danışmanı Çiğdem Özer’i aday göstereceği iddia edildi.

09 Aralık 2018 Pazar 18:20
AK Parti Çankaya'da o ismi düşünüyor

AK Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde Aşık Veysel'in torunu, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Meral Akşener'in eski danışmanı Çiğdem Özer’i, Çankaya'dan belediye başkan adayı göstereceği iddia edildi. Özer, konuyla ilgili açıklama yaptı

AK Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde Aşık Veysel'in torunu olan, İYİ Parti Kurucular Kurulu eski üyesi Çiğdem Özer’i, Çankaya Belediyesi'nden aday göstereceği iddia edildi. İstifa etmeden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını yapan Çiğdem Özer, iddialar üzerine, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiğdem Özer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel seçimlerle ilgili olarak; tarafıma tebliğ edilen ya da benim kabul ettiğim bir adaylığım mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" diye yazdı.

Milletvekili seçilemedi istifa etti

Akbank'ta Suzan Sabancı'nın sekreterliğini yapan Çiğdem Özer, 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Ardından Sabancı Holding'deki işinden ayrılan Özer, Meral Akşener'e danışmanlık yapmaya başladı. 24 Haziran seçimlerinde İzmir’den milletvekili adayı olan Çiğdem Özer, seçilemeyince İYİ Parti'den istifa etti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 18:20
  1. İzmir
  2. Çiğdem Özer
  3. AK Parti
  4. Çiğdem Özer kimdir?
  5. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • DURAN DEMİR DURAN DEMİR 31 dk önce
    Uğur mümkünüm cenazesinde abdullah güle çanta vuranlardan deyilmi
  • M Ali KM Ali K1 sa önce
    Sila olmaz mı?
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