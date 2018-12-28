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AK Parti Çankaya belediye başkan adayı kim 2019

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları ise açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarını 1 Ocak’da açıklayacak. AK Parti Çankaya belediye başkan adayı 2019 kim? Çankaya AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları…

28 Aralık 2018 Cuma 17:49
AK Parti Çankaya belediye başkan adayı kim 2019

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları ise açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarını 1 Ocak’da açıklayacak. AK Parti Çankaya belediye başkan adayı 2019 kim? Çankaya AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları…

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla yerel seçim 2019’a birlikte girecek. AK Parti ve MHP, ittifak çerçevesinde büyük oranda belediye başkan adaylarını belirledi. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanması da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi kesin gibi. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi. 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul AK Parti ilçe adayalrı 29 Aralık’ta açıklayacak. AK Parti Ankara ilçe adayları ise 1 Ocak’ta açıklanacak. Kulis bilgilerine göre, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Çiğdem Özer olacağı iddia ediliyor.

Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 64.8

AK Parti % 21.5

MHP % 9.0

HDP % 1.3

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:49
  1. İzmir
  2. İstanbul
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