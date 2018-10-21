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AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski başkanı kazada hayatını kaybetti!

AK Parti Burdur Gençlik Kolları İl eski Başkanı Deniz, Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle takla attığı kazada yaşamını yitirdi.

21 Ekim 2018 Pazar 12:33
AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski başkanı kazada hayatını kaybetti!

Kaza, sabaha karşı, Karamanlı'ya bağlı Mürseller köyü yakınlarında meydana geldi. İlker Deniz'in kullandığı 15 DB 150 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlker Deniz'in, 2014- 2015 döneminde BurdurAK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 12:33
  1. Karaman
  2. Burdur
  3. Antalya
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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