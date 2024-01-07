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Biyografi AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay kimdir?
Biyografi

AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-07 14:56:00 -
AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay kimdir?

AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. Nesrullah Tanğlay kimdir? Nesrullah Tanğlay kaç yaşında ve nereli?

Bitlis’te 1975’te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü’nü bitirdi. 1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti’nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019’da AK Parti Bitlis Belediye Başkanı seçildi

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