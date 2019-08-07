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AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı: Dirilişin beşiği Bilecik’i herkes ziyaret etmeli

Bilecik’in son yıllarda ciddi bir atılım ve değişim sürecini yaşadığına dikkat çeken AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:09

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Bilecik’in son yıllarda ciddi bir atılım ve değişim sürecini yaşadığına dikkat çeken AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı“Bilecik’in en önemli özelliğini biz şöyle tarif ederiz; taşı mermerdir, toprağı seramiktir, yaprağı ipektir. Türkiye mermer rezervinin neredeyse 3/1’i Bilecik sınırları içerisindedir. Yerli ve yabancı turistlerimizi mutlaka Bilecik’e gelmelerini tavsiye ediyoruz.” dedi. 

Eski bir hakim olan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, yeniakit.com.tr’ye Bilecik’i anlattı.  

“Dirilişin beşiği Bilecik!”

Özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turizmcileri Bilecik’e davet eden Selim Yağcı, “Bilecik her şeyden önce bir tarih şehridir. Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiğidir. Şeyh Edebali diyarı, Ertuğrul’un sancağı olan bir şehirdir. Bilecik için dirilişin beşiği diyoruz, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklardır. Kuruluşun beşiği yine Osmanlı Devleti ile birlikte kuruluşta Osmanlı Devleti’nin ilk baş şehrinin olduğu topraklardır. Kurtuluşun beşiği diyoruz; Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet Paşa’ya ‘siz orada sadece düşmanı değil, Türk ulusunun makûs talihini de yendiniz’ dediği İnönü zaferlerinin elde edildiği, Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyet’in müjdeleyicisi olan ilk savaşların tezahür ettiği önemli topraklardır, Bilecik.” şeklinde konuştu. 

“15 yıllık başkanlığım döneminde Bilecik’e güzel hizmetler getirdik”

Yeniakit.com.tr’ye Bilecik’in tarihi ve kültürünü anlatan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarihi kimliğimizi, doğal özelliklerimizi ve güzelliklerimizi maalesef bu zamana kadar istediğimiz ölçüde gün yüzüne çıkaramadık. Belediye başkanlığı dönemimde 15 yıllık yapmış olduğumuz çalışmalarla Bilecik’in her köşesine güzel hizmetleri getirerek şehrimizin tarihi kimliğini ve doğal, yöresel güzelliklerini en iyi şekilde ortaya çıkarma çabası, gayreti içerisinde olduk.”

“Bilecik’in katma değeri oldukça yüksek”

Son yıllarda Bilecik’e 1 milyonu aşkın turistin geldiğini belirten Selim Yağcı, “Bilecik bir taraftan da gerçekten Marmara’nın ortasında önemli bir sanayi şehridir. 6 tane organize sanayi bölgesi ve yeni kurulacak 3 sanayi bölgesiyle birlikte 300’ü aşkın sanayi kuruluşuyla ülkemizin dört bir yanına mamul halde birçok maddeyi üreten, sanayi eserlerini meydana getiren çok önemli bir şehirdir. Devletimizden aldığından daha fazla üreten ve katma değeri yüksek olan çok önemli bir şehirdir.” açıklamasında bulundu. 

Bilecik mermeri ulusal pazarda ciddi talep görüyor!

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik’e dair sözlerini şöyle tamamladı:

“Bilecik’in en önemli özelliğini biz şöyle tarif ederiz: taşı mermerdir, toprağı seramiktir, yaprağı ipektir. Türkiye mermer rezervinin neredeyse 3/1 ‘i Bilecik sınırları içerisindedir. Yine seramiğin hammaddesi noktasında oldukça zengin topraklara sahibiz ve buna ilişkin sanayi kuruluşlarımız da son derece önde devam etmektedir. Biz yeni dönem içerisinde yeni sanayi alanlarını oluşturarak ve etrafındaki lojistik merkezlerle birlikte Bilecik’te sanayi noktasındaki gelişimi anlamında büyük adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Bilecik Merkez’de iki organize sanayi bölgesinin yanına üçüncü sanayi bölgemizi kuracağız. Diğer ilçelerimize de yeni organize sanayi bölgelerini kuruyoruz. Bu noktada tüm izleyenlerimizden, sanayicilerimizden şehrimize yatırım yapmalarını, Bilecik’te üretime birlikte katkı sağlamayı canı gönülden arzu ediyorum. Bilecik güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Çünkü gerçekten Bilecik kuruluşun şehridir. Osmanlı çınarının ilk dikildiği şehirdir. Bilecik’ten alınan enerjiyle atalarımız 600 yılı aşkın dünyanın dört bir yanında hak ve adalet.”

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:09
  1. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim YağcI

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