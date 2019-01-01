AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan oldu. Tuncer Kaplan Beypazarı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Tuncer Kaplan kimdir? Tuncer Kaplan nereli ve kaç yaşında? Tuncer Kaplan hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Tuncer Kaplan Kimdir?

1968 yılında Beypazarı Tacettin Köyü'nde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlayan Kaplan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Halen Yakın Doğu Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2009-2014 Yılları arasında BELSO A.Ş. de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Halen çiftçilikle iştigal etmekte olup, KAPLAN LTD. ŞTİ firmasının sahibidir.

Evli ve 2 erkek çocuk babası olan Kaplan 1993 yılında siyasete atılmıştır. Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1998 yılında Fazilet Partisi İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ak Parti Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerini yürüttükten sonra, 2006 yılında ilçe başkanı seçilmiştir.

30 mart 2014 yerel seçimlerde Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı olan Tuncer Kaplan , %52 oy' alarak Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir .