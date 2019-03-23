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Ak Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Yıldız: "Okmeydanı hakkını alacak"

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, vatandaşların en büyük derdi olan kentsel dönüşümü hızla gerçekleştireceğini söyledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:38
Ak Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Yıldız: "Okmeydanı hakkını alacak"

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, vatandaşların en büyük derdi olan kentsel dönüşümü hızla gerçekleştireceğini söyledi. Okmeydanı’nda yerinde dönüşüm yapacaklarının altını çizen Yıldız "Okmeydanı hakkını alacak" dedi.


AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Yıldız, kentsel dönüşümle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili soruları yanıtladı. Kentsel dönüşümle ilgili çok çalıştıklarını ve bu sorunu çözmeye hazır olduklarını ifade eden Yıldız "Okmeydanı bizim bildiğimiz bir semt, konularına hakim olduğumuz bir alan. Bugüne kadar da aldığımız ciddi bir mesafe var. Burası önceden vakıf arazisiydi, vakıf arazilerinin hazine arazileriyle takası gerçekleşti. Hemen ardından Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından Şubat 2014’de ilk tapu işlemi verilme işlemleri başlandı" dedi.


Okmeydanı’nda yerinde bir dönüşüm olacağını ve vatandaşın başka bir yere gönderilmeyeceğini söyleyen Yıldız, "Alan bazlı, ada bazlı bir dönüşüm olacak. Kimse mağdur edilmeyecek, kimse herhangi bir hak kaybına uğramayacak. Bu süreçte vatandaşımızın tapuyu alırken kendisine imzalatılan bir evrak oluyordu. O evrak, vatandaşımızın tapu almasını yavaşlattı, dönüşüm yavaş işliyor. Şimdi bunu hızlandıracağız. Vatandaşımız herhangi bir kesintiye uğramadan hızlıca tapusunu alabilecek. Uzlaşmayı sağlamak suretiyle de dönüşümü devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Vatandaşlarımızı dinliyoruz”


Yıldız, projeyi hazırlarken de vatandaşların istek ve önerilerini dikkate aldıklarını belirterek "Mahalle sakinleriyle sürekli bir araya geliyoruz, onlara nasıl bir Beyoğlu istediklerini soruyoruz. Hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir anlayışla depreme dayanıklı sağlıklı Okmeydanı’nı yenileme projesini hayata geçireceğiz. Okmeydanı hakkını alacak" şeklinde konuştu.



Kentsel dönüşüm projesinin ayrıntıları


Piyalepaşa Kentsel Dönüşüm Blokları, 4 bloktan oluşuyor. 131 daire ve 145 adet araç kapasiteli kapalı otoparkı olan kentsel dönüşüm projesi, 2500 metrekare yeşil alan olacak şekilde projelendirildi. Örnektepe-Sütlüce Kentsel Dönüşüm Projesi; “yerinde dönüşüm” uygulaması esas alınarak planlandı. Plansız, tapusuz ve ruhsatsız 282 konut ve 18 dükkanı kapsayan proje, Beyoğlu Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde inşa ediliyor. Projede, İstanbul’un ve Haliç’in siluetine uygun, özgün mimarisi ile bütünlük sağlayacak cumba, saçak, payanda gibi ögeler kullanıldı. Projede 435 araçlık bir otopark da yer alıyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:38
  1. doğa

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