AK Parti belediye başkanları yerel seçim başvurusunda bulunacak mı?

AK Parti, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylık başvurularını başlattı. Başvurular 5-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. AK Parti seçim takvimine göre, mevcut belediye başkanları adaylık başvurusunda bulunmayacak. Parti kimi aday gösterecekse onunla yola devam edilecek.

800 belediye başkanı aday başvurusu yapmayacak

AK Parti 2019 yerel seçimlere hazırlanıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti’den aday adayı olmak isteyenler başvurularına 5-12 Kasım tarihleri arasında yapacak. Başvurular büyükşehir ve il belediye başkanlıkları için Genel Merkeze veya buraya iletilmek üzere il başkanlıklarına, ilçe ve belde belediye başkanlıkları için il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için ilçe başkanlıklarına bizzat yazılı yapılacak. Genel merkez, halen görev yapan 800 AK Partili belediye başkanından kimleri aday göstereceğine karar verecek. Bu başkanlar adaylık başvurusu yapmayacak.