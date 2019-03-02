AK Parti belediye başkan adayı polis noktalarını ziyaret etti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde belediye başkan adayı ve partililer ilçede görev yapan polisleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

AK Parti Beytüşşebap Belediye Başkan adayı Habip Aşan ve İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman seçim çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Ev ev dolaşan partililer 31 mart 2019 yerel seçimleri öncesi çalışmalarına hız verdi. İlçe merkezinde bulunan polis noktalarını ziyaret eden partililer polislere tatlı ikramında bulundu. 5 ayrı yerdeki kontrol noktalarını ziyaret eden Belediye Başkan adayı Aşan, birlik beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Aşan, "İlçemizde görev yapan polislerimizi bu gün ziyaret etmek istedik. Onların fedakarca çalışmaları bizi mutlu ediyor. Beytüşşebap kadim bir şehir ilçemizin refahı huzuru ve mutluluğu için elimizden gelen en büyük çapayı sarf edeceğiz. Allah’ın izniyle ilçemiz 31 mart gecesi zaferi elde edecektir. Bizler tüm hemşehrilerimize şunun sözünü veriyoruz. İlçemizi en güzel mertebeye yükselteceğiz. Polislerimize çalmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.