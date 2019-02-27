0553 313 94 23

AK Parti Başkan adayı Özlü’ye sevgi seli

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:45
AK Parti Başkan adayı Özlü’ye sevgi seli

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü “Bizim gönlümüz çok geniş. Her zaman söylüyoruz. Düzce için kim bir çivi çakmak istiyorsa, bir tuğla örmek istiyorsa bize katılsın, bizimle olsun AK Parti’ye katılsın. Biz hiçbir zaman kavga etmeyeceğiz, biz sevgi dili kullanacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim gönlümüz geniş” dedi.


31 Mart Yerel seçimleri için mahallelerde çadır programlarına başlayan 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü’nün ilk durağı Aziziye Mahallesi oldu. Havai fişek gösterisi ile karşılanan Özlü’ye Aziziye’de, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır,Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve belediye meclis adayları eşlik etti.


Düzce’ye hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti çatısı altına davet eden Özlü “Bizim gönlümüz çok geniş. Her zaman söylüyoruz. Düzce için kim bir çivi çakmak istiyorsa, bir tuğla örmek istiyorsa bize katılsın, bizimle olsun AK Parti’ye katılsın” dedi.


Kavga dilinden uzak olacaklarını söyleyen Özlü “Biz hiçbir zaman kavga etmeyeceğiz, bizim kavga ile işimiz olmaz. Biz sevgi dili kullanacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim gönlümüz geniş. Bizim kapımız iş yapmak, çalışmak isteyen herkese açık. Bize güvenmenizi, AK Parti’ye güvenmenizi istiyorum. Önümüzde ki 5 yıl Düzce’nin sıçrama yapabilmesi için, şaha kalkması için sizlerden destek istiyorum” ifadelerini kullandı.


Düzce’de yapılan her işin altında AK Parti’nin imzası olduğunu söyleyen Özlü “Diyorlar ki AK Parti Düzce’ye ne yaptı, Bakan Özlü Düzce’ye ne yaptı. 1999 depreminden sonra Düzce’de taş üzerinde taş kalmamıştı. 2002’de iktidara geldik, bugün Düzce’de her ne varsa, bulvarlar varsa, hastane varsa, üniversite varsa, kültür merkezi varsa, terminal varsa, binalar varsa bunların tamamını yapan AK Parti’dir. Düzce’de yapılan her işte AK Parti’nin imzası vardır.


Proje konusunda AK Parti ile kimse yarışamaz. Biz Proje tanıtım toplantıları yapıyoruz, böyle bir prohe tanıtım toplantısı yapan başka bir siyasi parti var mı? Yapamazlar. Siyaset projeler ve fikirler ile yapılır. Projesi olan parti hemen belli olur. Biz Düzce için projeleri olan bir siyasi partiyiz” dedi.


Mahalle bazlı çalışmayı bir tek AK Parti’nin yaptığının altını çizen Özlü “Mahalle mahalle Düzce’nin sorunlarını çalışan, bunları inceleyen, takım kuran tek siyasi parti AK Parti’dir. Açık ara AK Parti’nin farkı vardır, bizim farkımız dersimize çalışıyor olmamız. Ben dersime çalıştım, dersime çalışarak geldim. 56 mahalleyi ayrı ayrı inceledim” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:45
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni Bulgar Sesleri Korosu Estruna,Al Este del Cante ile CRR’de
    1. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    2. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    3. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    4. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    5. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    6. Kasımpaşa, tur peşinde
    7. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    8. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    9. Avrupa borsaları
    10. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    11. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    12. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    13. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    14. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    15. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    16. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    17. Nilüferli sporcular Türkiye Judo..
    18. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve..
    19. "Teşvikler istihdamı olumlu etkiliyor"
    20. Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu
    21. "Servet'in başarısı ve tecrübesi, yeni..
    22. Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan’ın..
    23. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan..
    24. Milano'nun yeni prensi Piatek
    25. Hayalini 2 bin 800 metrede..
    26. Okul yolunda korkunç olay! 8 yaşındaki..
    27. FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası!
    28. Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na..
    29. Sınıf öğretmeni kitap kurdu..
    30. Sebzede fiyat artışı frenlendi!..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız