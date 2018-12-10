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AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Balıkesir belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Edremit belediye başkan adayı, AK Parti Gönen belediye başkan adayı, AK Parti Ayvalık belediye başkan adayı, Bandırma AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Burhaniye belediye başkan adayı, AK Parti Susurluk belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Balıkesir ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Edremit belediye başkan adayı, AK Parti Gönen belediye başkan adayı, AK Parti Ayvalık belediye başkan adayı, Bandırma AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Burhaniye belediye başkan adayı, AK Parti Susurluk belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Balıkesir ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Balıkesir belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Balıkesir belediye başkan adayı Yücel Yılmaz oldu. AK Parti'nin Balıkesir ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Balıkesir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur % 39.8

MHP adayı İsmail Ok 31.6

CHP adayı Sami Sözat % 25.3

 

Ayvalık belediye seçim sonuçları 

CHP % 36

MHP % 28

AK Parti % 16

DSP % 15

Bandırma belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 45

AK Parti % 34

MHP % 16

Bigadiç belediye seçim sonuçları

AK Parti % 39

CHP % 24

SP % 23

MHP % 11

Burhaniye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 39

MHP % 16

Edremit belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti % 33

MHP % 17

Gönen belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

CHP % 32

MHP % 22

 

Balıkesir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41.09

CHP % 30.75

İYİ Parti % 15.04

MHP % 7.55

HDP % 3.85

SP % 1.19

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Trabzon
  5. Sivas
  6. Siirt
  7. Kars
  8. İzmir
  9. Bilecik
  10. Ankara
  11. Ağrı
  12. AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları 2019
  13. AK Parti Balıkesir belediye başkan adayları 2019
  14. AK Parti Edremit belediye başkan adayı
  15. AK Parti Gönen belediye başkan adayı
  16. AK Parti Ayvalık belediye başkan adayı
  17. Bandırma AK Parti belediye başkan adayı
  18. AK Parti Burhaniye belediye başkan adayı
  19. AK Parti Susurluk belediye başkan adayı

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