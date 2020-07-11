AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran’ın 5 ilçe başkanının istifa ettiğini duyurdu. Vatandaşlar Balıkesir’de istifaların neden yaşandığını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran neden istifa etti?

Ekrem Başaran, “Sağlık problemlerini, iş yoğunluğunu ve diğer sebepleri gösteren Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Karesi ve İvrindi ilçe başkanları, devam etmeme kararı aldıklarını ve müsaade istediklerini ifade etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi. ifadesini kullandı.

Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan ise “Kasım 2018 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı görevimden İl Başkanlığımızın isteği ve AK Parti Genel Merkezimizin takdiri doğrultusunda bugün itibarıyla ayrılıyorum” dedi.