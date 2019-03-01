0553 313 94 23

AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen: "Ben proje ve hizmet insanıyım"

Balçova Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığının YSK tarafından düşürülmesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Balçova Belediye Başkan Adayı Evrim Özen, "YSK’ya başvuran kişiye bir baksınlar.

01 Mart 2019 Cuma 12:22
AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen: "Ben proje ve hizmet insanıyım"

Balçova Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığının YSK tarafından düşürülmesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Balçova Belediye Başkan Adayı Evrim Özen, "YSK’ya başvuran kişiye bir baksınlar. Bu durum CHP’nin iç çekişmesi. CHP’deki çekişmeye bizi alet etmesinler" dedi.

 

AK Parti Balçova Belediye Başkanı Evrim Özen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun Balçova Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Çalkaya hakkında verdiği karar hakkında bir açıklama yaptı. Özen, "11 ay 20 gün hapis cezası alması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu, haklarının iade edildiğine dair belge getirmesi için Mehmet Ali Çalkaya’ya iki gün süre verdi. Bu arada hemen Çalkaya’yı aradım. Seçilme hakkının demokratik bir hakkı olduğunu, kendisi ile projeler konusunda her zaman yarışmaya hazır olduğumu belirttim. İyi şanslar diledim. Sonra İl Seçim Kurulu’nda oylama yapıldı. O oylamada AK Parti’nin İl Seçim Kurulu’ndaki temsilcisi Avukat Serhat Metin de benimle aynı doğrultuda görüş bildirerek Çalkaya lehine oy kullandı. İl Seçim Kurulu adaylığının sürmesi kararı aldı" dedi.



"Aslında genel merkezlerine bir mesajmış"

 

YSK’ya itiraz sonucu Çalkaya’nın adaylığının düştüğünü öğrendiklerini aktaran Özen, "Adaylığın iptali için YSK’ya Ankara’dan dilekçe veren kişinin CHP’li olduğu söyleniyor. Buradan anlaşılıyor ki Çalkaya’nın adaylığı aslında parti içi çekişme sonucu düşmüştür. Kendisinin adaylığının düşmesi konusunda şahsımı ve mensubu olduğum AK Parti’yi eleştirecek herhangi bir kusur ortada yoktur. Bu da demek oluyor ki Çalkaya’nın yaptığı miting ve seçim koordinasyon merkezi açılışında sergilediği tavır, aslında genel merkezlerine bir mesajmış. CHP’deki çekişmeye bizi alet etmesinler" diye konuştu.

 

Kendisi için karşısına çıkacak adayın kimliğinin önemli olmadığını da dile getiren AK Parti adayı Özen, şöyle devam etti:

 

"Benim için önemli olan Balçova için yapacağım hizmetler ve gerçekleştireceğim projelerimdir. Ben proje ve hizmet insanıyım. Ben Balçovamıza hizmet etmek için yola çıktım."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:22
  1. Ankara
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç öldü
    1. Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen..
    2. "Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını..
    3. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda..
    4. "Dengeyi millet yerel yönetimlerde..
    5. Bartın Üniversitesi’nde uygulamalı..
    6. Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin..
    7. Belediye Başkan Adayı Özkar’dan İnanç..
    8. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde..
    9. "KOBİ'ler yeni paketi kullanarak..
    10. Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika..
    11. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    12. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    13. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    14. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    15. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    16. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    17. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    18. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    19. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    20. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    21. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    22. Borsa ilk yarıda düştü
    23. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    24. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    25. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    26. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    27. Sahne sırası gençlerde
    28. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    29. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    30. Patlama yaralanan askere ziyaret
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!