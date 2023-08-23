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Siyaset AK Parti Aydın’da yeni ilçe başkanları belli oldu
Siyaset

AK Parti Aydın’da yeni ilçe başkanları belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-23 17:48:00 -
AK Parti Aydın’da yeni ilçe başkanları belli oldu

AK Parti Aydın’da yerel seçimler öncesi istifa eden 10 ilçe başkanının ardından boş kalan başkanlık koltuğuna geçecek isimler, AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlendi.

Önümüzdeki sene içerisinde yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde AK Parti Aydın’da 10 ilçenin başkanı görevlerinden ayrıldı. Boşalan başkanlık koltuklarına geçecek isimler ise belli oldu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından, Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı’nın yerine Sabahattin Akkuş, Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes’in yerine Fatih Gürer, Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin yerine Fatih Sarıgöz, Germencik İlçe Başkanı Mehmet Akgün’ün yerine Sami Ağraş, İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek’in yerine Ali Kaykı, Sultanhisar İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu’nun yerine Abdullah Bozdağ, Buharkent İlçe Başkanı Uğur Kul’un yerine Mustafa Arı, Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç’in yerine İsa Sevinç, Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu’nun yerine Nedim Aktaş ve Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu’nun yerine Bünyamin Kahraman atandı.

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