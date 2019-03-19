0553 313 94 23

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı taksi şoförü oldu

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir sokaklarında taksi kullandı.

19 Mart 2019 Salı 11:37
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı taksi şoförü oldu

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir sokaklarında taksi kullandı. Taksiye binen yolcuların Ataşehir ile ilgili sorularını cevaplayan Başkan Erdem trafik ve ulaşım sorunlarına değindi.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, 31 Mart Yerel Seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde Ataşehir’i karış karış gezmeyi, Ataşehirliler ile bir araya gelerek sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor. 34 yıl Ataşehir’de ikamet eden ve ilçenin sorunlarını en iyi bilenlerden biri olan Başkan İsmail Erdem taksi ile Ataşehir’in sokaklarında dolaştı. İçerenköy Mahallesi’nden aldığı yolcunun sorularını yanıtlayan Başkan Erdem, güzergâh üzerinde Ataşehirliler ile de selamlaştı.


“Ataşehir’in trafik sorunu çözülecek”


Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, bir yolcunun sorusunu şu sözlerle cevapladı; “10 yıldır Sancaktepe Belediye Başkanlığı yapıyorum. Bu dönemde Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak 75 gündür Ataşehir’in sokaklarında, mahallelerinde dolaşıyoruz. 34 yıl ikamet ettiğim İçerenköy Mahallesi’ndeyiz. Ataşehir’in öncelikli olarak 2 metrosunun bitirilmesi lazım. İlave olarak da İETT hatlarının açılması ve ücretsiz ring araçlarının servise dâhil edilmesi lazım. Mahalleler arası kopukluk var. Bunun için de; Sancaktepe’de uyguladığımız ücretsiz ring araçlarının benzerini burada yapmamız lazım. İlave olarak (dal-çık) lar, köprüler, viyadüklerin yapılması gereken yerler var. Onları da kısa zamanda gerçekleştireceğiz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tütüncü: “Yeni dönemde projelerimizin yarısı kadınlara yönelik”
    1. Tütüncü: “Yeni dönemde projelerimizin..
    2. MHP'den flaş seçim genelgesi!
    3. Başkan Selçuk Bağlıca’da vatandaşlarla..
    4. Yerli ve milli ilk otomobil test..
    5. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yeni..
    6. 2019 büyüme hedefi yüzde 5! Sanko’dan..
    7. Günde 5’ten fazla kusan gebeler dikkat..
    8. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    9. DBP'li Nurhayat Altun'a 10 yıl hapis!
    10. “Çanakkale Zaferi” sergisi
    11. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    12. E.Yeni Malatyaspor haftalar sonra..
    13. “Ekonomisini büyüten bir Türkiye var”
    14. Şiro Çayı Pütürge’yi kalkındıracak
    15. İran'ın nükleer anlaşmayla Batı'ya..
    16. Sadece CHP değil Yunan da rahatsız oldu!
    17. Hakkari polisi sevindirmeye devam..
    18. Şuhutlu kursiyerler el emeği..
    19. Mansur Yavaş'tan flaş Sezai Temelli..
    20. Dicle EDAŞ seçim hazırlıklarını..
    21. Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi’nın..
    22. Mustafa Savaş ve Ümmet Akın, Umurlu’da..
    23. Polisi şehit eden teröristin otel..
    24. Badminton il birinciliği tamamlandı
    25. 2 genç çiftçiye 68 küçükbaş hayvan
    26. Motosiklet kazasında sürücü öldü,..
    27. 2023’te hedef yüzde 65 yerli ve..
    28. Alaşehir Belediyesi’nden muhteşem..
    29. Balkondan düşen adam 10 gün sonra öldü
    30. Bakan Kurum açıkladı: Yüzde 80 azaldı
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti