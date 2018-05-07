Ak Parti Ataşehir 3 Kademe İlçe Başkanları el ele

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçime tek aday olarak giren Bayram Şenocak, oy birliğiyle yeniden AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu.

Kongrede gözden kaçmayan bir ayrıntı ise salonda bulunanların dikkatinden kaçmadı. Ataşehir Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Özcan kendisine ayrılan protokol koltuğunu bırakıp yanına Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yurtdagülü’de alarak Ak Parti Ataşehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Kayacı’nın da aralarında olduğu Gençlik Kollarının bulunduğu tribüne gitti. Gençlik kolları ile tezahürat yapan Özcan’ın bu hareketi tüm salonu coşturdu ve Ak Parti’de Metal yorgunluğunun atıldığının sinyallerini verdi.