AK Parti aradaki oy farkını duyurdu! İşte İstanbul'da son durum
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı.08 Nisan 2019 Pazartesi 23:14
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Bilindiği üzere İstanbul'daki fark 29 bin olarak açıklamıştı. Bugün saat 17.10'daki basın açıklamasında bu farkın 15.294 olduğunu açıklamıştık. Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ