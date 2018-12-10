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AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Antalya belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Kepez belediye başkan adayı, AK Parti Kaş belediye başkan adayı, AK Parti Finike belediye başkan adayı, Kemer AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Alanya belediye başkan adayı, AK Parti Manavgat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Antalya ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:06
AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Antalya belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Kepez belediye başkan adayı, AK Parti Kaş belediye başkan adayı, AK Parti Finike belediye başkan adayı, Kemer AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Alanya belediye başkan adayı, AK Parti Manavgat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Antalya ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Antalya belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanmayan belediye başkan adayları arasında Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Antalya belediye başkan adayı Menderes Türel olarak açıklandı. AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4

CHPadayı Mustafa Akaydın % 34.6

MHP adayı Kemal Çelik % 24.3 

Alanya belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 33

CHP % 23

Finike yerel seçim 2014 sonuçları

MHP % 50

AK Parti % 28

CHP % 18

Kaş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 36

CHP % 31

MHP % 30

Kemer belediye seçim sonuçları 

MHP % 42

AK Parti % 33

CHP % 14

BBP % 5

Kepez belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

MHP % 28

CHP % 22

HDP % 6

Manavgat belediye seçim sonuçları

CHP % 40

AK Parti % 33

MHP % 23

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:06
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Sivas
  5. Siirt
  6. Kars
  7. İzmir
  8. Mersin
  9. Bilecik
  10. Ankara
  11. Ağrı
  12. AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
  13. K Parti Kepez belediye başkan adayı
  14. AK Parti Kaş belediye başkan adayı
  15. AK Parti Finike belediye başkan adayı
  16. Kemer AK Parti belediye başkan adayı
  17. AK Parti Alanya belediye başkan adayı
  18. AK Parti Manavgat belediye başkan adayı

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