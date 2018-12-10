AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Antalya belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Kepez belediye başkan adayı, AK Parti Kaş belediye başkan adayı, AK Parti Finike belediye başkan adayı, Kemer AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Alanya belediye başkan adayı, AK Parti Manavgat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Antalya ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.10 Aralık 2018 Pazartesi 17:06
AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Antalya belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Kepez belediye başkan adayı, AK Parti Kaş belediye başkan adayı, AK Parti Finike belediye başkan adayı, Kemer AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Alanya belediye başkan adayı, AK Parti Manavgat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Antalya ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.
AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.
AK Parti Antalya belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti'nin açıklanmayan belediye başkan adayları arasında Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Antalya belediye başkan adayı Menderes Türel olarak açıklandı. AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
AK Parti adayı Menderes M. Tevfik Türel % 36.4
CHPadayı Mustafa Akaydın % 34.6
MHP adayı Kemal Çelik % 24.3
Alanya belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 38
AK Parti % 33
CHP % 23
Finike yerel seçim 2014 sonuçları
MHP % 50
AK Parti % 28
CHP % 18
Kaş belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 36
CHP % 31
MHP % 30
Kemer belediye seçim sonuçları
MHP % 42
AK Parti % 33
CHP % 14
BBP % 5
Kepez belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 40
MHP % 28
CHP % 22
HDP % 6
Manavgat belediye seçim sonuçları
CHP % 40
AK Parti % 33
MHP % 23
2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli
AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı
CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.
MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.
BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı
24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili
CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili
HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili
MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili
İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili
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