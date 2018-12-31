AK Parti Ankara Sincan İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Ercan kimdir? 2019 yerel seçim adayları

Murat Ercan'ın AK Parti Ankara Sincan İlçesi Belediye Başkan adayı olmasının ardından Murat Ercan'ın kiim olduğu araştırılıyor. Murat Ercan ile ilgili merak edilenlerin detayları...

Murat Ercan Kimdir?

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı.

Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı. Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.