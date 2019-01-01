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AK Parti Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı Aysel Demir kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Polatlı belediye başkan adayı Aysel Demir oldu. Aysel Demir'in Polatlı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Aysel Demir kimdir? Aysel Demir nereli ve kaç yaşında? Aysel Demir hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

01 Ocak 2019 Salı 17:17
AK Parti Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı Aysel Demir kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Polatlı belediye başkan adayı Aysel Demir oldu. Aysel Demir'in Polatlı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Aysel Demir kimdir? Aysel Demir nereli ve kaç yaşında? Aysel Demir hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

Aysel Demir Kimdir?

1960 yılında Polatlı’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Polatlı da tamamladım. Daha sonra Polatlı Kız Meslek Lisesinden mezun olarak Anaokulu Öğretmenliği yetkimi aldım. Şuan Önlisans eğitimine devam etmekteyim. Evliyim dört çocuk annesiyim.10 seneye yakın Polatlı Halk Eğitim Merkezinde Usta Öğreticilik yaptım. Üye olarak kayıtlı olduğum Ak Partide 30 Mart 2014 Seçimleri ile Polatlı Belediye Meclis Üyesi seçildim. Daha sonra Ak Parti Polatlı Kadın Kolları Başkanlığı yaptım. 2016 senesinden beri Polatlı İlçe Başkanı olarak Polatlı halkına ve partime hizmet etmekteyim. AHİD Ankara Kadın Kolları Yönetiminde görev aldım. Kızılay, Yardımseverler Derneği ve Beyazay Derneği gibi STK’larda görev yapmaktayım. Türkiye'nin aydınlık geleceği için tüm imkânlarımla partime ve ülkeme hizmet için devam edeceğim.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:17
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