0553 313 94 23

AK Parti Ankara Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal oldu. Hüsamettin Ünsal'ın Evrenbelediye başkan adayı olmasıyla birlikte Hüsamettin Ünsal kimdir? Hüsamettin Ünsal nereli ve kaç yaşında? Hüsamettin Ünsal hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

01 Ocak 2019 Salı 19:41
AK Parti Ankara Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Evrenbelediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal oldu. Hüsamettin Ünsal'ın Evrenbelediye başkan adayı olmasıyla birlikte Hüsamettin Ünsal kimdir? Hüsamettin Ünsal nereli ve kaç yaşında? Hüsamettin Ünsal hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Hüsamettin Ünsal Kimdir?

1973 Evren doğumludur.Tahsilini ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. İş hayatını Müteahhit olarak sürdürmektedir. Siyasete; 2004/2009 yılları arasında AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 02.02.2014 tarihinde İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 30.11.2014 AK PARTİ Evren İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçilmiştir.  İlçe Başkanımız evli 4 cocuk babasıdır.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:41
  1. AK Parti Ankara Evren belediye başkan adayı 2019 yerel seçim
  2. ak parti ankara ilçe başkan adayları
  3. ak parti yerel seçimleri 2019
  4. ak parti ankara seçim 2019
  5. ankara evren belediyesi
  6. hüsamettin ünsal kim
  7. hüsamettin ünsal hayatı
  8. hüsamettin ünsal nereli
  9. ak parti ankara evren başkan adayı hüsamettin ünsal
  10. siyaset
  11. seçim 2019
  12. 31 Mart yerel seçimleri
  13. ankara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Güdül belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir?
    1. AK Parti Güdül belediye başkan adayı..
    2. Güven timlerinden yılbaşında "Noel..
    3. Irak'taki yılbaşı kutlamalarında 104..
    4. Filipinler'deki Usman fırtınası
    5. AK Parti Akyurt belediye başkan adayı..
    6. Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ..
    7. AK Parti Ankara Evren belediye başkan..
    8. Almanya'da ırkçı saldırı! Aracını..
    9. Meğer kansere kök söktürüyormuş
    10. Payitaht Abdulhamit'in gelecek bölümde..
    11. Avusturya'da Kurz-Weber görüşmesi
    12. Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı
    13. Kilolardan kurtulmak için...
    14. Almanya'da yabancı düşmanı saldırı
    15. Korkutan istila! Bodrum ve..
    16. MEB'den Zarifoğlu'nun kitabının..
    17. Gülriz Sururi'nin vefatı
    18. Burhan Demirbaş kimdir?
    19. Mutluluk çok uzakta değil
    20. Baki Demirbaş kimdir?
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha