AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık oldu. Hilal Ayık Akyurt belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Hilal Ayık kimdir Hilal Ayık nereli ve kaç yaşında? Hilal Ayık hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Akyurt ilçesi başkan adayı olarak Hilal Ayık ‘ı açıkladı. Peki Hilal Ayık kimdir? İşte ayrıntıları...

Hilal Ayık Kimdir?

1987 Ankara doğumlu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesinde, Yüksek Lisans eğitimini TOBB ETU’da tamamlamıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Özel bir şirkette Yazılım Mühendisi olarak çalışmaktadır. Akyurt Belediyesi Meclis üyesidir.