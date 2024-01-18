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Biyografi AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer kimdir?
Biyografi

AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-18 14:59:00 -
AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer kimdir?

AK Parti’nin Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer oldu. Peki, Aksaray Belediye Başkanı kim, Evren Dinçer kimdir, Aksaray Belediye başkanı nereli, kaç yaşında, Evren Dinçer hangi partiden, Evren Dinçer ne doktoru, ?

1981'de Aksaray'da dünyaya gelen Evren Dinçer; ilk, orta ve lise eğitimini Aksaray´da almıştır. Lisans eğitimini  ise Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları yönetimi üzerine yapmıştır. Enver Dinçer, Doktora Eğitimi için Ankara Üniversitesi'ne girmiştir. Bu üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde devam ediyor.

Evren Dinçer,10 şubat 2017'de yayımlanan atama kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. Dinçer, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Aksaray Belediye Başkan adayı oldu.

Aslen  Aksaraylı olan olan Evren Dinçer, evlidir.

 
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