AK Parti Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Adıyaman belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti İslahiye belediye başkan adayı, AK Parti Kahta belediye başkan adayı, AK Parti Gölbaşı belediye başkan adayı, Gerger AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Samsat belediye başkan adayı, AK Parti Besni belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Adıyaman ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Adıyaman ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Trabzon’da Murat Zorluoğlu, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Adıyaman belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Adıyaman belediye başkan adayı Süleyman Kılınç oldu. AK Parti'nin Gaziantep ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Adıyaman 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti Fehmi Hüsrev Kutlu % 56.5

CHP adayı Zeynal Bakır % 21.8

MHP adayı Mehmet Erdem % 12.8

Besni belediye seçim sonuçları 2014

SP % 43

AK Parti % 30

CHP % 21

Gerger belediye seçim sonuçları 2014

SP % 53

AK Parti % 38

BBP % 6

Gölbaşı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

CHP % 26

MHP % 20

Kahta belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

BBP % 33

BDP % 10

Samsat belediye seçim sonuçları

AK Parti % 56

BBP % 38

Hüda Par % 2