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AK Parti Adana ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Adana belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Ceyhan belediye başkan adayı, AK Parti Çukurova belediye başkan adayı, AK Parti Kozan belediye başkan adayı, Seyhan AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Pozantı belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Adana ilçeleri belediye başkan adayıları...

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:57
AK Parti Adana ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Adana belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Ceyhan belediye başkan adayı, AK Parti Çukurova belediye başkan adayı, AK Parti Kozan belediye başkan adayı, Seyhan AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Pozantı belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Adana ilçeleri belediye başkan adayıları...

AK Parti Adana belediye başkan adayları (il-ilçe) kimler? AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Antalya'da Menderes Türel'i, Gaziantep'te Fatma Şahin'i Bilecik'te Nihat Can, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Ağrı'da Savcı Sayan ve Muş'ta ise Feyat Asya yeniden aday gösterildi.

AK Parti Adana belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanmayan belediye başkan adayları arasında Adana da var. AK Parti Adana Büyükşehir belediye başkan adayı kim olacak? AK Parti'nin Adana ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü oldu. 

2014 Adana yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyen Sözlü % 33.6 

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25

HDP adayı Ayhan Bilgen % 7.3

Aladağ 2014 yerel seçim sonuçarı

AK Parti % 44

MHP % 39

CHP % 14

Ceyhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 27

CHP % 21

MHP % 21

DP % 17

HDP % 9

Çukurova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 43

MHP % 28

AK Parti % 22

Kozan 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 42

CHP % 7

Pozantı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 37

AK Parti % 35

CHP % 24

Seyhan 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 31

AK Parti % 26

MHP % 24

HDP % 14

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:57
  1. Kırıkkale
  2. Tokat
  3. Muş
  4. Konya
  5. Kırşehir
  6. Kastamonu
  7. İzmir
  8. Gümüşhane
  9. Gaziantep
  10. Erzurum
  11. Erzincan
  12. Denizli
  13. Çankırı
  14. Bursa
  15. Bilecik
  16. Artvin
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Amasya
  20. Ağrı
  21. AK Parti Adana ilçe belediye başkan adayları 2019
  22. ak parti adana belediye başkan adayları 2019
  23. AK Parti Ceyhan belediye başkan adayı
  24. AK Parti Çukurova belediye başkan adayı
  25. AK Parti Kozan belediye başkan adayı
  26. Seyhan AK Parti belediye başkan adayı
  27. AK Parti Pozantı belediye başkan adayı

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