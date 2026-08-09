AK Parti Adana İl Başkanı Özkan'dan güçlü teşkilat vurgusu

AK Parti Sarıçam İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen 77. Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Türkiye’nin değişim ve demokrasi iradesinin temsilcisi olduğunu belirterek, "Bundan tam 25 yıl önce bir millet hareketi olan AK Parti, ‘Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek ülkemizin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımı oldu. AK Parti yalnızca bir siyasi parti değil, aziz milletimizin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı ve resmi oldu" dedi.



Özkan, teşkilatın birlik ve beraberliğine dikkat çekerek, "Bizim en büyük gücümüz; teşkilatımızın birlik ve beraberliği, sahadaki gayreti ve milletimizle kurduğu güçlü gönül bağıdır." dedi.

Özkan, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.