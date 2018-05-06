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AK Parti, 24 Haziran milletvekili adayları açıklanıyor

AK Parti’de 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi. Şimdi gözler AK Parti genel merkezinin açıklayacağı aday listesinde.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:19
AK Parti, 24 Haziran milletvekili adayları açıklanıyor

Ak Parti’de 24 Nisan tarihinde başlayan 27. Dönem milletvekilliği aday adaylığı başvuruları 2 Mayıs Çarşamba günü sona erdi. Başvuru sürecinde AK Parti’ye 7 bin 329 başvuru yapıldı.

Aday belirleme sürecinde aday adayları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında üst komisyon ve onun altında bulunan 14 komisyon’da mülakata girecek.

Adalet ve Kalkınma Partisin'de 14 genel başkan yardımcısının liderliğinde oluşturulacak komisyonlarda aday adaylarıyla görüşme yapılacak ve ön eleme gerçekleştirilecek

Oluşturulacak komisyonlarda milletvekilleri, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkan yardımcıları, teşkilat başkan yardımcıları, eski bakan ve milletvekilleri yer alacak.

Alt komisyonlar da belirlenen isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki üst komisyona sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki üst komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra milletvekili adayları listesi en geç 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilecek.

AK PARTİ 27. DÖNEM MİLETVEKİLİ ADAYLARI

Siyasi partilerin, seçim çevrelerine ait olan aday listelerini 21 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna(YSK) teslim etmesi gerekiyor.

Siyasi partilerin adaylarının başvuru belgelerindeki eksikleri tamamlamalarının son tarihi ise 25 Mayıs, 26 Mayıs’da milletvekili geçici aday listeleri YSK'ce Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. 27 Mayıs tarihine gelindiğinde geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve itirazlar karara bağlandıktan sonra 30 Mayıs Çarşamba günü YSK milletvekili kesin aday listelerini ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderecek.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:19
  1. AK Parti Genel Merkezi
  2. Ak Parti 2018 Milletvekilleri
  3. Ak Parti 2018 milletvekili adayları

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