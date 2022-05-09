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Siyaset AK Parti, 2 kritik yasa için bu hafta toplanıyor
Siyaset

AK Parti, 2 kritik yasa için bu hafta toplanıyor

AK Parti, dezenformasyon ile hâkim ve savcı yardımcılığı ile ilgili yasa teklifi hazırlıkları kapsamında bu hafta iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 08:12:00 -
AK Parti, 2 kritik yasa için bu hafta toplanıyor

Yalan haberin yayılmasının önüne geçilmesi hedeflenen dezenformasyon yasası ile ilgili AK Parti’nin hukukçu kurmayları ve bazı MHP’li isimler düzenlemeye son şeklini vermek için yarın bir araya gelecek. 60 maddelik yasa teklifine göre, dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Yasayla büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak. Bunların yanı sıra, internette ve sosyal medyada dezenformasyona basın suçlarına bakan ihtisas mahkemeleri karar verecek. Ayrıca, çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin haziran ayında Meclis gündemine getirilebileceği belirtiliyor.

Hakim ve savcı yardımcılığı da masada

Bunların yanı sıra, daha önce yargı paketiyle getirilmesi planlanan ancak son anda değişikliğe gidilerek ayrı bir düzenleme olarak getirilmeye karar verilen hâkim ve savcı yardımcılığıyla ilgili de bugün Külliye’de bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda, hâkim ve savcı yardımcılığının görevlerinin sınırları çizilecek. Böylelikle, hâkim ve savcıların mesleğe hazırlık dönemi daha etkin hâle getirilecek ve mesleki tecrübeleri artırılmış olacak. Teklife göre, hâkim ve savcı adaylığı kaldırılacak. Süresi 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hâkim ve savcı yardımcılığı getirilecek.

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