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Aktüel AK Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi sertifika töreni
Aktüel

AK Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi sertifika töreni

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Bu dönemde 12 bin 63 kardeşimiz eğitim gördü. Yüz binlerce kardeşimiz buradan mezun oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:38:24 -
AK Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi sertifika töreni

ANKARA (AA) - AK Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi sertifika töreni yapıldı.

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 19. Dönem Siyaset Akademisi sertifika dağıtım törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle siyaset akademisinde yüz yüze eğitimin verilemediğini, derslerin online olarak yapıldığını belirten Dağ, Ankara katılımcılarının, ilk dersi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığını anımsattı.

Dağ, AK Parti Siyaset Akademisinin önemli misyonu bugüne kadar yerine getirdiğine dikkati çekerek, "2008 yılında başladı AK Parti Siyaset Akademisi olarak tam 19 dönemi geride bıraktık. Bizden gayri diğer siyasi partiler siyaset akademisi diye bir akademi programı başlattılar ama hiçbiri böyle sürekli devam eden bir program hayata geçiremediler." dedi.

AK Parti siyaset akademisinin bir marka olduğunu belirten Dağ, "Bu dönemde 12 bin 63 kardeşimiz eğitim gördü. Yüz binlerce kardeşimiz buradan mezun oldu. Mezun olmanın da çok önemli gurur vesilesi olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Dağ, bundan önce Diyarbakır, Mardin, Urfa, Amasya ve Tekirdağ'da sertifika töreni gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, 6. sertifika töreninin de Ankara'da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda akademi çalışmalarına katkı veren herkese teşekkür eden Dağ, daha sonra katılımcıların sertifikalarını vererek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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