Ak koyun kara koyun ortaya çıktı! DEM Parti HÜDA PAR'lı Ramanlı ile poz veren adayını cezalandırdı

HÜDA PAR Batman Belediye Başkan adayı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi maçına ait bir video paylaştı. Ramanlı'nın paylaştığı videoda, maçı DEM Parti Belediye Başkan adayı Mehdi Öztüzün ile yan yana izlediği görüldü.

HÜDA PAR'lı Ramanlı mesajında da "Tribünler farklı renkleriyle güzeldirler." ifadelerini kullandı.

DEM Partililer rahatsız oldu!

Ramanlı'nın paylaştığı kare DEM Parti'yi rahatsız etti. DEM Parti'nin Batman teşkilatından yapılan açıklamada, DEM'li Batman adayı Öztüzün ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, HÜDA PAR hedefe kondu.

HÜDA PAR'lı Ramanlı ise eleştirilere sosyal medya hesabından paylaştığı, "Tek gündemimiz halkımıza hizmet" mesajıyla karşılık verdi.

Sözde kardeşlik ve barış savunucusu DEM Parti, Batman adayı Mehdi Öztüzün hakkındaki kararını verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Batman Kurumlar Koordinasyonu, "Mehdi Öztüzün'ün partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı kalmamıştır. Öztüzün’ün belediye eşbaşkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz" açıklaması yaptı.

Kurumlar adına hazırlanan ortak basın metnini, DEM Parti Batman İl Örgütü Eşbaşkanı Songül Korkmaz okudu. Korkmaz açıklamasında, düşmanlık tohumları ekerek, Kürt halkına en çok zararı kendileri vermiyormuş gibi, "Mehdi Öztüzün, Kürt halkına yönelik topyekûn saldırı içeresinde olan karanlık yapıların Batman halkına, partimize ve değerlerimize yönelik özel ve psikolojik saldırılara zemin sunmuştur." ifadeleriyle HÜDA PAR'ı hedef aldı.