AJet, 5 Ocak 2027'de Sabiha Gökçen'den Almatı'ya 7 Ocak'ta Astana'ya uçacak

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almatı'ya 5 Ocak 2027, Astana'ya 7 Ocak 2027'de direkt seferlere başlıyor. Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi, Kazakistan'ın iki kentine açtığı hatlarla yurt dışı uçuş ağını genişletiyor.

Şirketin Ankara'dan her iki kente halihazırda direkt seferleri bulunuyor. İstanbul'dan başlayacak uçuşlarla AJet, Orta Asya'daki varlığını güçlendiriyor. İstanbul-Almatı ve İstanbul-Astana hatları, iki ülke arasındaki ticari ve turistik faaliyetlere de katkı sağlayacak.

"Orta Asya'ya yeni hava köprüleri kuruyoruz"

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yeni hatları medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sarp, "Türkiye'nin en genç hava yolu AJet olarak yurt dışı uçuş ağımızı genişletmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda Kazakistan'ın 2 önemli şehrine İstanbul'dan direkt sefer başlatmanın ve Ankara'dan yaptığımız seferlerde frekans artışına gidecek olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk devletleri ile olan bağlantımızı daha da güçlendirecek bu yeni hava köprüleri bizim için büyük önem taşıyor" diyen Sarp, sefer takvimini de paylaştı: "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 Ocak 2027 itibarıyla Almatı'ya, 7 Ocak itibarıyla da Astana'ya haftada 2 gün direkt seferlere başlayacağız. Halihazırda Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Almatı ve Astana'ya gerçekleştirdiğimiz seferlerde ise frekans artışına gidiyoruz."

Astana'ya pazartesi ve perşembe, Almatı'ya salı ve pazar

Sabiha Gökçen'den Astana'nın Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na direkt seferler pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılacak. İstanbul-Almatı uçuşları ise salı ve pazar günleri, yine haftada 2 gün düzenlenecek.

Sarp, Kazakistan hattına ilişkin planını "Önümüzdeki dönemde Kazakistan'daki uçuş ağımızı daha da genişletmek ve iki ülke arasındaki bağlara yeni hava köprüleriyle katkı sunmak istiyoruz" sözleriyle anlattı.