Ajda Pekkan "Yaşam boyu ikon ödülü" aldı: Gazze'yi unutmadı

Harper’s Bazaar’ın dünyada her yıl düzenlediği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye’de bu yıl ilk defa gerçekleştirildi. Törende ödül alan Ajda Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze ile attığını biliyorum ve dünyada savaşın bitmesini istiyorum." dedi.