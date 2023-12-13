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Gündem Ajda Pekkan "Yaşam boyu ikon ödülü" aldı: Gazze'yi unutmadı
Gündem

Ajda Pekkan "Yaşam boyu ikon ödülü" aldı: Gazze'yi unutmadı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 12:46:00 -

Harper’s Bazaar’ın dünyada her yıl düzenlediği “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye’de bu yıl ilk defa gerçekleştirildi. Törende ödül alan Ajda Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze ile attığını biliyorum ve dünyada savaşın bitmesini istiyorum." dedi.

Modanın kodlarını keşfetmek ya da stilini pekiştirmek isteyenlerin dergisi mottosuyla 1993 yılından itibaren Türkiye'de okurları ile buluşan Harper's Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenledi. Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı 9 Aralık Cumartesi günü, The Peninsula Istanbul'da gerçekleşti.

SANAT, SPOR VE KÜLTÜR SANAT DÜNYASINDAN İSİMLER KATILDI

Gecede cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.

Törende 'Yaşam Boyu İkon' ödülü anons edilen Ajda Pekkan Gazze için çağrıda bulundu. Pekkan'a ödülünü Kenan İmirzalıoğlu takdim etti.

"KALBİMİZ GAZZE İLE ATIYOR"

Pekkan, katil İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı zulme karşı çıktığını belirtti. Ünlü sanatçı "Kalbimin ve kalbimizin Gazze ile attığını biliyorum ve dünyada savaşın bitmesini diliyorum" dedi.
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