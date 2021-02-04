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Spor Ajax, tarihinin en pahalı transferi Sebastian Haller'i UEFA kadrosuna eklemeyi unuttu
Spor

Ajax, tarihinin en pahalı transferi Sebastian Haller'i UEFA kadrosuna eklemeyi unuttu

Futbol tarihine damga vuran ilginç bir olay yaşandı. Hollanda Ligi takımlarından Ajax, 22.5 milyon euro ödediği Sebastian Haller'i UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesine dahil etmeyi resmen unuttu.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 10:55:00 -
Ajax, tarihinin en pahalı transferi Sebastian Haller'i UEFA kadrosuna eklemeyi unuttu

Ajax tarihinin en pahalı transferlerinden olan Sebastian Haller'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna isminin bir yanlışlık sonucu yazılmadığı skandalı ortaya çıktı.Ajaxlı yöneticilerin olayın anlaşılmasından sonra durumu kabul ettiğini belirttiği açıklamasında, "Haller'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı gerçekten doğru. Yanlışlığın nerede yapıldığını bulmak için Hollanda Federasyonu ve UEFA ile birlikte tespit çalışması yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Durum düzeltilemeyebilir

Skandal olayın ortaya çıkmasından sonra Ajax kulübünün eğer hatanın kendilerinden dolayı yapıldığı ortaya çıkarsa Haller UEFA Avrupa Ligi'nde yer alamayacak ancak hata UEFA veya Hollanda Federasyonu'ndan çıkmazsa durumun düzeltilemeyeceği belirtiliyor.Sebastian Haller, kış transfer döneminde West Ham'dan Ajax'a 22.5 milyon euroya transfer edilmiş ve Fransız oyuncu Hollanda Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 gol 4 asist üretmişti.

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