Ajax Altay'ı istiyor

Altay Bayındır, bu sezon sergilediği performansla Fenerbahçe’nin zirve yarışında olmasına büyük katkı sağladı. Genç file bekçisi, EURO 2020 için ne kadar iddialı olduğunu da gösterdi. Altay’ın bu formu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Ajax, bir süredir 22 yaşındaki file bekçisini gözlemcilerine takip ettiriyordu. Hollanda ekibinin kalecisi Andre Onana, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl ceza aldı. Ajax, bu gelişme sonrası Altay’a olan ilgisini artırdı. Kırmızı-Beyazlılar, başarılı file bekçisinin performansını devam ettirmesi halinde sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalmayı planlıyor.

Altay’ın peşindeki tek takım Ajax değil. İngiliz devi Tottenham’ın yanı sıra Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’nın formasını giydiği Lille ve Alman ekipleri Schalke ile Werder Bremen de genç file bekçisini takip ediyor.