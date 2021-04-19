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Dünya Ajanslar son dakika geçti! Mars'ta bir ilk gerçekleşti
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Mars'ta bir ilk gerçekleşti

NASA'nın Mars'a gönderdiği Ingenuity isimli helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Heyecanla beklenen son dakika gelişmesini ajanslar peş peşe duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 14:14:00 -
Ajanslar son dakika geçti! Mars'ta bir ilk gerçekleşti

Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Mars'taki uçuşu heyecanla beklenen helikopteri Ingenuity hakkında açıklama dün yapılmıştı.

Ingenuity'nin Mars'taki ilk test uçuşunu gerçekleşti.

NASA açıklama yapmıştı

"NASA, Ingenuity Mars helikopterinin ilk uçuşunu 19 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirmesini hedefliyor" denilen açıklamada, elde edilen verilerin uçuştan birkaç saat sonra dünyaya gönderileceği belirtildi. Ingenuity, NASA'nın Perseverance adlı keşif aracının içinde 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapmıştı.

Perseverance'a bağlı halde duran helikopterin geçtiğimiz pazartesi günü ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanırken, çıkan sorun nedeniyle uçuşun ertelenmesine karar verilmişti.

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